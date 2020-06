Científicos de la ESA descubren resplandor verde rodeando al 'Planeta Rojo'

Rusia.- Un equipo de científicos rusos, informó que un brillo verde se desprende de la atmósfera de Marte, esto luego de difundir una imagen en la que se puede observar el fenómeno.

Los astronautas de la Estación Espacial Internacional habían detectado un brillo similar al observar la atmósfera de la Tierra pero creían que el fenómeno ocurría también en otros planetas.

Recientemente el Orbitador de Rastreo de Gases (TGO, por sus siglas en inglés), un satélite conjunto europeo-ruso que orbita Marte desde 2016, fue el primero en hacer la observación más allá de la Tierra.

El resplandor en Marte fue detectado por el espectrómetro Nomad del TGO, y se debe a que las atmósferas de los planetas tienen un brillo constante durante el día y la noche, pues hay procesos químicos que la originan; en el caso de esta luminosidad verde que se vio en Marte se debe a la interacción que hay entre los átomos de oxígeno y la luz solar.

Científicos hicieron hincapié en que es la primera vez que se muestra ese fenómeno en otro planeta y agregó que estos fenómenos pueden revelar información sobre la composición y la dinámica de la atmósfera.

New #science from #Mars! Scientists using my @ExoMars_NOMAD instrument have detected glowing green oxygen in the atmosphere of the Red Planet – the first time this emission has been seen around a planet other than Earth



