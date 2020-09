Al menos 22 heridos deja un accidente de grúas en Austin, Texas

Dos grúas chocaron y al menos colapsaron parcialmente en un sitio de construcción en Austin, Texas, hiriendo al menos a 22 personas, informaron las autoridades.

Las imágenes que publicó la estación de televisión KVUE después del accidente muestran dos grúas enredadas varios pisos sobre un edificio en construcción a unas pocas millas al norte del centro de la ciudad en un vecindario de rápido crecimiento que incluye espacios residenciales, comerciales y de oficinas.

Los servicios de emergencias médicas del condado de Austin-Travis informan que al menos 22 personas resultaron heridas, incluidas al menos siete que estaban siendo tratadas y preparadas para su transporte a un hospital. Al menos ocho ambulancias se dirigieron al lugar.

Hasta el momento no hay reporte de personas fallecidas.

FINAL: Structural Collapse incident at 1600 Robert Browning St; #ATCEMS Command advising total victim count of 22, patient count of 20 with 16 patient transports, 3 patient refusals & 3 no patients. #ATCEMS PIO responding to the incident for media briefing.