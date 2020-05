Chofer se convierte en héroe por salvar a pasajeros en medio de un ataque de asma

Guizhou.- Hu Kui, un conductor de autobús del condado de Weng'an en la provincia de Guizhou, murió en el trabajo por un ataque repentino de asma el 11 de abril.

El conductor fue elogiado como un héroe porque logró detenerse y evacuar a los pasajeros antes de caer inconsciente, dijo el grupo de autobuses del condado. Todos los pasajeros quedaron a salvo.

Hu fue llevado a un hospital por su hijo, donde fue confirmada su muerte.

#EverydayHero Hu Kui, a bus driver from Weng'an county in Guizhou province, died on the job from a sudden onset asthma attack on April 11. He managed to pull over and evacuate the passengers before falling unconscious. All the passengers were safe. pic.twitter.com/J3F2D1xZuY