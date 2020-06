Chocan vehículo en donde viajaba el primer ministro Boris Johnson

Londres.- El coche del primer ministro británico, Boris Johnson, fue hoy embestido por detrás por otro vehículo de su escolta, después de que un manifestante tratase de detener la caravana a su salida del Parlamento de Londres.

El "premier" conservador había participado en los Comunes en una sesión de control y, al abandonar Westminster, se encontró con una concentración de varias personas que protestaban contra la política del Turquía sobre la minoría kurda.

BREAKING ?? Boris Johnson in car crash at Parliament. Just now. Security drives into back of his car! #Karma pic.twitter.com/IDUeDsodUv