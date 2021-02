China prohíbe transmisión de la BBC

La Administración Nacional de Radio y Televisión de China (NRTA) anunció este jueves su decisión de prohibir las transmisiones de BBC World News en el territorio del país, según informó la agencia Xinhua.

De acuerdo con la NRTA, la BBC "violó seriamente las regulaciones sobre la gestión de radio y televisión y sobre la gestión de canales de televisión por satélite en el extranjero en sus informes relacionados con China", lo que iba "en contra de los requisitos de que las noticias deben ser verdaderas e imparciales", y "socavó los intereses nacionales y la solidaridad étnica" de la nación asiática.

"Como el canal no cumple con los requisitos para transmitir en China como canal extranjero, BBC World News no puede continuar su servicio dentro del territorio chino. La NRTA no aceptará la solicitud de transmisión del canal para el nuevo año", señaló el regulador.

Previamente el pasado jueves, el Ministerio de Exteriores de China afirmó que British Broadcasting Corporation "recientemente relacionó la pandemia con la política" y "reutilizó las teorías sobre el encubrimiento por parte de China", al tiempo que instó a la radiotelevisión británica a disculparse públicamente por transmitir "noticias falsas".

Este comunicado de la Cancillería china fue emitido poco después de que el regulador británico de telecomunicaciones Ofcom anunciara que había anulado la licencia de China Global Television Network (CGTN) para transmitir en territorio del Reino Unido.

La decisión de Ofcom se produjo después de que una investigación concluyera que Star China Media Limited, titular de la licencia de CGTN, mantiene esta licencia "de forma indebida". "No podemos aprobar la solicitud para transferir la licencia a CGTN porque, en última instancia, está controlada por el Partido Comunista Chino, que no está permitido bajo la ley de transmisión del Reino Unido", declaró el regulador.