China lanza con éxito nuevo cohete espacial de exploración

China.- El gobierno chino anunció hoy que el lanzamiento de un nuevo cohete espacial, destinado para misiones de exploración, despegó de manera exitosa sin tripulantes.

Según la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China (CMSA, por sus siglas en inglés), se trata de una nave de nueva generación que contará con la mayor capacidad de carga que al momento haya trabajado el gigante asiático.

El cohete fue enviado al espacio a las 18:00 horas, tiempo local, desde el Centro de Lanzamiento Espacial de Wenchang, ubicado en la costa de la provincia insular de Hainan.

La nave, aun considerada en fase experimental, en esta ocasión viaja sin tripulación, y desplegará una capsula para traer carga de vuelta, explicó la CMSA.

El cohete Gran Marcha-5B, diseñado especialmente para el programa espacial tripulado de China, se usará principalmente para lanzar los módulos de la estación espacial.

