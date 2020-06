Chicos y adultos de EUA crean challenge que se burla de la muerte de George Floyd

Estados Unidos.- En los últimos días, decenas de videos han sido subidos a TikTok y Snapchat con el hashtag #GeorgeFloydChallenge. En ellos jóvenes blancos, en su mayoría hombres, se burlan de la muerte de George Floyd recreando con sus amigos la desgarradora escena de sus últimos momentos de vida en los que un policía blanco lo arrestó y le puso la rodilla sobre el cuello durante casi nueve minutos.

Desde el miércoles, una petición en Change.org ha solicitado a TikTok remover todo el contenido en el que se practique el reto de su plataforma.

Afortunadamente, de acuerdo con información del Daily Beast, pese a que el tema ha captado la atención de diversos medios y el hashtag #GeorgeFloydChallenge ha sido visto más 36,000 veces en TikTok sólo se registran 28 videos utilizándolo y todos condenaron el desafío.

Twitter. Find these fools. Call them out. We need to know what kind of absolute morons thought they could do this and get away with it. These men are the problem. Find them. I don´t condone violence, but there need to be repercussions for their actions. #GeorgeFloydChallenge pic.twitter.com/DQdATBQU6X