Gobernador certifica triunfo de Biden en Pensilvania

HARRISBURG, Pensilvania, EE.UU.- El gobernador demócrata Tom Wolf tuiteó que el Departamento de Estado de Pensilvania "certificó los resultados de las elecciones del 3 de noviembre" en el estado para presidente y vicepresidente de Estados Unidos.

Today @PAStateDept certified the results of the November 3 election in Pennsylvania for president and vice president of the United States.



As required by federal law, I´ve signed the Certificate of Ascertainment for the slate of electors for Joe Biden and Kamala Harris.