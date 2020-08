Laura se convierte en huracán y se dirige con fuerza a Estados Unidos

Miami.- La tormenta tropical Laura se fortaleció durante la madrugada de este martes y alcanzó la categoría de huracán, tras su salida de Cuba y su entrada en el Golfo de México, en cuya costa central impactará el miércoles con vientos poderosos.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de EE.UU., a las 07.00 horas (11.00 GMT) el centro de Laura estaba a unas 145 millas (235 km) al noroeste de la punta occidental de Cuba y a unas 625 millas (1.005 km) de Lake Charles, en Luisiana.

Luisiana y Texas son los estados donde, según el patrón de trayectoria, Laura puede tocar tierra como un huracán de categoría mayor el miércoles, la misma zona donde acabó este lunes Marco, que fue huracán pero perdió fuerza en su recorrido.

Lo contrario le va a pasar a Laura, según el NHC.

Update at 7:15 AM CDT: NOAA Hurricane Hunter reports that #Laura has become a hurricane. pic.twitter.com/aNiyahJXDQ