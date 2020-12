Portada de revista TIME declara el 2020 como el peor año de la historia

ESTADOS UNIDOS.- La prestigiosa revista Time catalogó al 2020 como el "peor año de la historia", a través de su nueva portada.

"¿A dónde iremos después de este año horrible?", se lee en un mensaje en redes sociales donde presentaron su última tapa, donde un "2020", en letras negras es tachado por una cruz roja.

TIME's new cover: 2020 tested us beyond measure. Where we go after this awful year https://t.co/5raFYUSgeZ pic.twitter.com/im3NWiBqJC