'El Caso Watts': Filtran vídeos de apariciones fantasmales y psicofonías perturbadoras en la casa

ESPECIAL.- Fue el pasado 30 de septiembre que Netflix añadió el documental "El Caso Watts: Padre Homicida", material que narra como el triple feminicidio perpetrado por Christopher Watts en 2018, quien asesinó a su esposa Shannan Watts y a sus hijas pequeñas Bella y Celeste, de 4 y 3 años respectivamente en Frederick Colorado.

"El Caso Watts: Padre Homicida" se ha convertido en uno de los títulos más populares en la plataforma de streaming debido a su narrativa tan ilustrada y desgarradora que muestra la vida familiar aparentemente normal que llevaba el matrimonio de los Watts antes de los asesinatos.

La víctima Shannan Watts era muy activa en redes sociales, por lo que su caso y sus confesiones a sus amistades quedaron grabadas como parte de la investigación, en una historia llena de actitudes posesivas, manipulación, mentiras, problemas maritales e infidelidades.

Internautas analizan posibles manifestaciones y psicofonías

Durante los primeros minutos del documental, Netflix nos comparte la grabación real tomada por las autoridades durante la mañana que amigos de Shannan Watts denunciaron su desaparición así como las de sus hijas, por lo que decidieron llamara a Christopher Watts para que les diera un recorrido por el inmueble.

En dicho recorrido ocurrieron muchas manifestaciones paranormales que ha dado más de un escalofrío a todos aquellos que se han percatado de los mismos, es por ello que aquí te presentamos un resumen.

1. Extraño comercial

La policía había acudido con un vecino de la familia Watts que tenía una cámara dirigida hacia la calle y que había captado como Christopher había salido de su hogar el día de la desaparición sin mostrar nada anormal.

Lo curioso fue que cuando el vecino le mostraba el material filmado al policía encargado, en el televisor se pudo percatar un anunció que muestra la muerte de un feto, lo que los internautas atribuyeron como un mensaje del "más allá" debido a que Shannon Watts tenía 3 meses de embarazo cuando fue asesinada por su esposo.

Ciertamente, Christopher Watts lució atónito cuando observo el extraño comercial que la televisión pasaba durante ese momento.

2. Extraño apagón en habitación

En el recorrido hay un momento en que Nicole, Christopher y un amigo de Shannon se encuentran en el segundo piso de la vivienda mientras deciden donde buscar indicios de las niñas o de su amiga.

Lo extraño ocurre cuando el amigo de la fallecida se acerca a un cuarto que tenía luces encendidas y misteriosamente se apagan, al parecer ninguno de los presentes se percató de este hecho.

Hay posibilidad de que alguno de ellos lo hubiese apagado, sin embargo, esta teoría se desecha cuando se analiza que toda persona presente en el sitio estaba en cámara.

3. Psicofonías durante cateo policíaco con binomios

La policía había decidido llevar binomios para inspeccionar el lugar y poder tener más pistas sobre la desaparición de Shannon Watts y sus pequeñas hijas.

Es durante las filmaciones de dicho recorrido que internautas se percataron de extrañas psicofonías en el lugar.

Psicofonía: "Tengo a Cece"

"I HAVE CECE", se puede escuchar cuando una de las mujeres se introduce a un armario donde había ropa de las pequeñas, internautas se han inquietado mucho más después de que en el documental se menciona que la pequeña Celeste solía ser llamada por el apodo de Cece.

La extraña voz pareciera estar en agonía.

Psicofonía: "Esta es nuestra casa"

Cuando los binomios acuden al dormitorio de la pareja, nuevamente la misma voz de mujer se puede alcanzar a escuchar en la grabación con un mensaje que dejó helados a todos "This is our home".

Psicofonía: "Ayuda..."

Nuevamente en el armario de las menores se alcanza a escuchar la voz de una mujer pidiendo ayuda con mucha agitación.

Manifestación

Cuando los binomios se encuentran en la sala de la casa, internautas afirman que se puede alcanzar a distinguir una extraña silueta semejante a la de una niña que va subiendo las escaleras.

Psicofonía: Risas

Cuando las investigadoras recorren un armario perteneciente a Shannon, ambas se percatan de un inquietante ruido parecido a risas de niñas, situación que las desconcierta e incluso se preguntan entre ellas si escucharon lo mismo.

"Sonó como un niño riéndose o algo así", afirma la mujer al salir del armario.

Sin duda, el Caso Watts ha sido uno de los más terribles y horrorosos feminicidios que han ocurrido en los últimos años y con el pasar del tiempo continuarán presentándose eventos sin explicación dentro de las cuatro paredes que rodean este desgarrador suceso.