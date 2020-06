Casa Blanca refuerza perímetro de seguridad; instalan vallas antidisturbios

ESTADOS UNIDOS.- Durante los últimos días, las manifestaciones entorno a la muerte de George Floyd en Washington han sido pacíficas, a pesar de ello, la presidencia de los Estados Unidos decidió expandir y reforzar la seguridad en la Casa Blanca y sus alrededores

De acuerdo con medios estadounidenses, las fuerzas del orden están reforzando aún más la seguridad alrededor del complejo presidencial con nuevas vallas, luego de las últimas protestas que se tornaron violentas.

Un agente del servicio secreto señaló a Fox News, que el nuevo cercado es de un perímetro antidisturbios estándar de más de 2 metros de altura.

Las calles aledañas a la Casa Blanca se encuentran bloqueadas al tránsito, al igual que las zonas en las que normalmente se permite el paso de los peatones en el estado.

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, declaró que le preocupa que este perímetro de seguridad continúe activo aún pasado este periodo de manifestaciones, pues los edificios del gobierno son parte de la memoria de los ciudadanos.

Los equipos de seguridad de la presidencia se preparen para una nueva oleada de manifestaciones durante este fin de semana.

More fencing going up around the White House complex early this morning pic.twitter.com/VLBRnx1lgz