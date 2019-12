Capturan a Genaro García Luna en Texas; es acusado de apoyar al narcotráfico

El extitular de la Secretaría de Seguridad Pública durante la administración del presidente Felipe Calderón, Genaro García Luna, fue detenido este martes en Grapevine, Texas, una ciudad clasificada como uno de los mejores lugares para vivir en ese país, bajo acusaciones de corrupción, según informó la periodista estadounidense Ginger Thompson en su cuenta de Twitter.

@ProPublica has learned that Mexico's former security minister, Genaro Garcia Luna, has been indicted on corruption charges in NY and arrested in Grapevine, Tx. Source says Garcia Luna had "all kinds of pictures with US officials in his unassuming one bedroom."