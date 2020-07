Canguro es 'detenido' por policías tras escapar de su casa en Florida, EUA

Florida.- La policía de Florida capturó a un canguro que huyó de la casa de su dueño ubicada en el condado de Fort Lauderdale, EUA.

Se trata de Jack, el canguro de dos años de edad, que fue capturado luego de que las autoridades recibieran llamadas reportando a un marsupial saltando entre las calles del condado.

We all needed some happy ??news this Thursday ?? ?? @FLPD411 took the wandering little guy into custody ?? AKA: The Fort Lauderdale Police Dept Barn #KangarooOnTheLoose #ThankYouFLPD. More @nbc6 pic.twitter.com/dA5KJg0Rwo