¿Avistamiento de ovni en Nueva Jersey? Esto fue lo que la gente vio en realidad

Nueva Jersey, Estados Unidos.- Videos que muestran un supuesto 'avistamiento de ovni' se está volviendo viral y está causando gran polémica en las redes sociales.

Los video fueron captador la tarde-noche del lunes 14 de septiembre en Nueva Jersey y muestran un extraño orbe flotando en el cielo.

En las imágenes se ve el objeto volador no identificado exactamente como se esperaría que se vea un platillo volador, como en las películas.

En uno de los clips compartidos se escucha a una persona decir: "Todos se detuvieron para ver a los extraterrestres".

En los video se ve algunos conductores que transitaban en una autopista transitada en Nueva Jersey, Estados Unidos, detener su marcha para bajarse y grabar al supuesto ovni.

"No sé si eso es cierto o no, pero todos han bloqueado la carretera", se escucha decir a una persona en la grabación.

Lo que parecía ser un ovni en realidad era un dirigible de Goodyear con un letrero de neón mostrando un mensaje.

El dirigible se usa comúnmente para anunciar eventos deportivos y parece bastante extraño para las personas que no están acostumbradas a verlo.

Por su parte, un usuario de Reddit compartió la trayectoria de vuelo del dirigible de Goodyear, justo en los lugares y a la hora que se reportaba el presunto avistamiento en New Jersey.

Aunque muchos están informando que se trataba del dirigible de Goodyear, otros insisten y dicen estar seguros de que se trató de un avistamiento alienígena genuino.

People are saying this was the Goodyear Blimp, which was apparently out today but I'm not sure.

1. The light on the bottom

2. Staying stationary for SO LONG (it stayed til after dark)

3. We've all seen blimps.

4. I mean IDK I guess; I wasn't there. https://t.co/7FT0PMMuFF