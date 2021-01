Misterioso objeto sobrevuela en Hawái

La aparición de un objeto misterioso brillante de color azul sobre el cielo de Hawái llamó la atención de los residentes, incluso el 911 recibió algunas llamadas tras el avistamiento.

En imágenes compartidas en las redes sociales, se ve lo que parece ser un objeto alargado brillante de color azul en el cielo y, posteriormente, en el agua.

Los testigos afirman haber visto el objeto misterioso caer del cielo hacia el océano, por lo que llamaron a las autoridades.

Los funcionarios de la Administración Federal de Aviación (FAA) dicen que no hubo incidentes de aviones en esa área en ese momento. Pero varios testigos informaron haber visto al gran objeto azul caer del cielo hacia el océano.

Una testigo afirmó para Hawaii News Now que capturó la imagen a las 8:26 pm (hora local) cerca de la avenida Haleakala en Nanakuli sobre la isla hawaiana de Oahu el pasado 30 de diciembre

La mujer de 38 años dice que nunca ha creído realmente en los ovnis, pero el objeto azul brillante los tenía tan intrigados que se subieron al auto y comenzaron a seguirlo.

El viaje terminó a menos de cinco kilómetros ya que detuvieron el auto porque el objeto misterioso parecía caer al océano.

La testigo afirmó que el objeto parecía más grande que un poste de luz y nunca lo escuchó hacer ningún sonido.

Mientras tanto, el portavoz de la FAA, Ian Gregor, dijo que la agencia recibió un informe de la policía el martes por la noche sobre un posible avión que había caído en el área "pero que ningún avión desapareció de los radares y no hay informes de aviones retrasados o perdidos".

Hawaii - An unidentified flying object spotted in the evening sky over Leeward Oahu prompted witnesses to call 911. Multiple witnesses reported seeing a large blue object fall out of the sky and into the ocean.#Hawaii #UFO pic.twitter.com/hvdry0zyN0