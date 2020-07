Captan murciélago gigante en Filipinas; es totalmente real

Filipinas.- Las imágenes de un murciélago en Filipinas han dado la vuelta al mundo, esto luego de haberse vitalizado a través de las redes sociales.

Sucede que el espécimen pertenece a la raza de murciélago conocida como zorro volador, el cual es el más grande que hay en el mundo. Estos pueden llegar a medir hasta 170, centímetros de punta a punta de sus alas extendidas.

Remember when I told y'all about the Philippines having human-sized bats? Yeah, this was what I was talking about pic.twitter.com/nTVIMzidbC