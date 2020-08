Increíbles videos muestran la devastación causada por tornado en Canadá

Un violento tornado causó estragos en las tierras de cultivo cuando tocó tierra en el oeste de Canadá, dejando un saldo de dos jóvenes muertos y un hombre herido.

Manitoba, Canadá.- Los cazadores de tornados que seguían la trayectoria del fenómeno meteorológico revelaron increíbles videos e imágenes de la ola de destrucción que ocurrió cuando el tornado tomó su peligrosa espiral y atravesó los campos en Scarth, Manitoba.

La propiedad y la maquinaria se que encontraba en el área fue destruida en lo que se dice que es uno de los tornados más fuertes que la gente ha visto en el área.

Servicios de auxilio fueron llamados para atender a un hombre de 54 años que quedó atrapado en un vehículo que fue volcado por el tornado.

Mientras que dos jóvenes de 18 años fallecieron en un vehículo, confirmó la Real Policía Montada de Canadá.

El ministerio de Medio Ambiente de Canadá confirmó que el tornado golpeó alrededor de las 8 pm (tiempo local) del viernes cerca de Virden.

El cazador de tormentas Aaron Jayjack compartió en redes sociales un video que muestra la formación de nubes oscuras cuando la tormenta barrió la carretera y emergió el majestuoso túnel.

Añadió que es raro ver un tornado de esta escala y que estuvo en tierra entre diez y 15 minutos.

"Fue un tornado increíble. Fue muy poderoso, muy grande. Desafortunadamente, algo dañino", mencionó Aaron, quien con sus imágenes mostró la magnitud del daño causado.

Los habitantes de la zona también publicaron imágenes del aterrador embudo gris de viento acercándose a sus hogares.

Las imágenes publicadas después de la tormenta mostraban camiones boca abajo, daños en los campos locales y suministros de cereales destrozados.

