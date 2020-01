Captan momento cuando vehículo cae por acantilado en California

En redes sociales un video se hizo viral tras captar la caída de un vehículo a un acantilado.

Los hechos fueron captados en una carretera del condado de San Mateo en California, EUA.

En las imágenes que grabó un automovilista que iba por la carretera, se observa cuando un automóvil de color gris oscuro se atraviesa a gran velocidad y cae al precipicio.

Tras recibir el aviso del incidente, equipos de rescate arribaron al lugar para realizar maniobras de rescate, sin embargo el vehículo ni sus ocupantes fueron localizados.

HAPPENING NOW: Multiple agencies are searching for a vehicle that was reported to have gone off the cliff at Grey Whale Cove. One witness reported the incident. Tire tracks were found. Car parts found in water, unclear if the parts connected to this incident. pic.twitter.com/rPBUZYILWY