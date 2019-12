Captan en video el choque de dos cruceros en Cozumel

Este viernes se presentó un accidente entre dos cruceros que se disponían a atracar en el muelle Puerta Maya ubicado al sur de la isla de Cozumel en Quintana Roo.

Tras no medir bien las distancias y el fuerte oleaje, una de las embarcaciones golpeó uno de los costados, dejando severas afectaciones en los cruceros de la empresa Carnival Cruise Lines.

Se reporta una persona lesionada, que fue atendida al activarse los protocolos de emergencia, al momento del accidente el crucero Carnival Glory contaba con 15 mil pasajeros y tripulantes, mientras que el Carnival Fantasy con un poco más de 4 mil 500.

Carnival Glory just crashed into Carnival Legend and almost crashed into Oasis of the Seas at the Cozumel cruise port. #FoxNews #RoyalCaribbean #CarnivalLegend #CarnivalGlory #OasisoftheSeas pic.twitter.com/5ITBCfz99L