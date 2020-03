Captan el momento en el que un conductor imprudente es embestido trágicamente por un tren

Un fuerte accidente vial se registró en Los Ángeles, cuando las cámaras de seguridad captaron el fatal incidente entre un vehículo y un tren.

En las imágenes se aprecia como el coche gira para cruzar los raíles ignorando las luces rojas mientras que a su vez se observa venir a toda velocidad al tren.

Segundos después el transporte embistió al conductor dejando al automóvil completamente destruido.

Sin embargo, aunque el carro fue declarado como pérdida total, el chofer solo sufrió leves rasguños y permaneció por horas en observación clínica.

Please please be extra careful around train tracks and oncoming trains!! This driver made it out alive with only scrapes & bruises. We are grateful this was not a fatal collision. pic.twitter.com/wedMeShZRI