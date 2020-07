EUA manda cerrar consulado de Houston; captan a diplomáticos quemando documentos

Washington.- El Departamento de Estado de EUA confirmó este miércoles que ha ordenado a China cerrar su consulado en Houston (Texas), una decisión que ha sido duramente criticada por el Gobierno de Pekín, que ha amenazado con tomar represalias si no rectifica.



La orden dictada por Washington se produce en medio de las tensiones políticas que enfrentan a las dos mayores economías del mundo desde hace meses.

Sospechosamente, posterior a la orden emitida por el gobierno de los Estados Unidos, comenzaron a circular videos que muestran empleados de la embajada china en Houston quemando documentos de manera masiva en un patio del recinto. Fue tanta la magnitud del humo provocó que los bomberos de Texas acudieran hasta la embajada porque pensaron que se había producido un incendio.



Houston firefighters are responding to reports of people burning documents and papers at the Chinese consulate. pic.twitter.com/qKZLqn5Ui8