Captan a niño a punto de ser arrollado tras caer de un autobús en marcha

Un video grabado por un auto que circulaba detrás de un autobús muestra el momento en el que casi sucede una tragedia en China.

Un niño cayó a la carretera repentinamente tras abrirse las puertas del autobús mientras iba en movimiento.

A continuación, una mujer salta del autobús para auxiliarlo.

Justo en ese momento otro autobús pasa por el carril derecho; no obstante, la distancia entre vehículos y el hecho de que el menor no se desplazara tras la caída hizo que no se agravara la situación.

Según medios locales, la mujer tomó al niño en brazos al tiempo que el resto de vehículos disminuían su velocidad. Ninguno resultó herido en el incidente.

El hecho se registró en la ciudad china de Báoding.