Captan a gaviota tragándose una rata completa

A través de las redes sociales, comenzó a circular un video en el que se muestra a una gaviota comiendo entera a una rata de gran tamaño a plena luz del día y en calles de Roma, en Italia.

Tras la viralización del video durante el pasado 24 de junio de 2020, este ya ha acumulado un aproximado de 2 millones de vistas.

Sin duda, una imagen de naturaleza salvaje que usualmente no se vería en plenas calles de esta gran metrópoli europea.

