Chicago: Cientos de personas saquean tiendas tras tiroteo con policía

Washington, EUA.- Cientos de personas rompieron vidrieras, saquearon tiendas y, en al menos un incidente, intercambiaron disparos con la Policía esta madrugada en el área de Magnificent Mile y otros puntos del centro de Chicago (Illinois, EUA, según informaron las autoridades.

Los videos distribuidos en redes sociales muestran a decenas de personas saqueando tiendas como Nordstrom, Macy's, Guci, Louis Vouitton y la cadena de farmacias Walgreens en diversos puntos de la ciudad.

El jefe de Policía de Chicago, David Brown, dijo que se ordenó el envío de 400 agentes al centro de la ciudad después de que circularon en redes sociales llamados al saqueo.

Los incidentes se registraron después de que la Policía le disparara el domingo en South Side a un sospechoso, que resultó herido, tras lo cual decenas de personas se congregaron en el lugar y se enfrentaron con agentes, antes de que los incidentes se propagasen por otros puntos de la ciudad.

Según la Policía, más de 100 personas fueron arrestadas.

Ciudades en todo Estados Unidos han sido escenarios de protestas multitudinarias pacíficas, manifestaciones, enfrentamientos violentos con agentes y saqueos desde que el 25 de mayo el afroamericano George Floyd murió a manos de la Policía en Mineápolis (Minesota).

Las protestas, centradas inicialmente en la brutalidad policial, han continuado durante la pandemia de COVID-19, que ha dejado sin empleo a más de 40 millones de personas y ha causado la muerte de más de 160.000 contagiados, mientras el país se aproxima a una elección nacional en medio de una crisis económica.

There´s a caravan of dozens of cars filled with looters hitting Chicago´s luxury store fronts. pic.twitter.com/Ej4plpuLMP

Las autoridades de Chicago había detenido a varias personas cerca de la Avenida Michigan cuando poco antes del amanecer hubo disparos de armas de fuego desde un vehículo en marcha, indicó el portavoz policial Tom Ahern. Ningún agente policial resultó herido en ese incidente, pero otro sí sufrió lesiones en otro cruce de calles.

El diario The Chicago Tribune informó de que los saqueos comenzaron poco después de la medianoche, cuando grupos de manifestantes destrozaron vidrieras en la Avenida Michigan, entraron a las tiendas y empezaron a llevarse bolsas llenas de mercancías.

THEY ARE LOOTING PORTILLO'S @portilloshotdog AND WALGREENS. I CALLED 911, BUT NO POLICE AT ALL! Hundreds of looters @Chicago_Police #ChicagoScanner #chicagoriots #looting #chicago @CWBChicago @Chicago_Scanner pic.twitter.com/bRXKVEfTRj