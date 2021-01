Seguidores de Trump irrumpen en Capitolio; suspenden sesión sobre triunfo de Biden

Washington, D.C.- Miles de seguidores del mandatario de EUA, Donald Trump, se concentraron ante el Capitolio en Washington y derribaron varias vallas de seguridad, lo que generó choques con la Policía y caóticas escenas a las puertas del Congreso, donde los legisladores abordan la validación formal de triunfo de Joe Biden en las presidenciales.

Como consecuencia, la Policía ordenó la evacuación de dos edificios aledaños y el cierre de emergencia del Capitolio.

Al interior del cuerpo legislativo se emitió un anuncio. Debido a la "amenaza exterior a la seguridad" nadie podía entrar ni salir del edificio, según la grabación.

Además, se ha pedido a la gente que se encuentra en el interior que se refugie en el lugar mientras la Policía trabaja para despejar el edificio. Asimismo, un mensaje de audio suena en la estructura indicando: "manténgase alejado de las ventanas y puertas".

Las imágenes muestran cómo los seguidores del mandatario saliente se encaran con los agentes que conforman la barrera policial de seguridad y son repelidos con gases lacrimógenos por la Policía que custodia el Congreso. Algunos de los manifestantes vociferaban "traidores" a los agentes.

Algunos de ellos aprovecharon las estructuras desplegadas para la toma de posesión del presidente electo, el demócrata Joe Biden, para escalar y acercarse a la escalinata del Congreso.

A través de redes sociales, reportan disparos dentro del Capitolio.

La marcha, bajo el nombre de "Salvar a EUA", comenzó por la mañana de manera pacífica cerca de la Casa Blanca, según pudo constatar Efe.

En tanto, el alcalde de la capital estadounidense ordenó un toque de queda nocturno después de que manifestantes a favor de Trump trataron de ingresar a la fuerza en el Capitolio.

A mediodía, Trump se dirigió a las manifestantes para prometer que "nunca" concedería la derrota y urgió a sus seguidores a marchar hacia el Congreso.

En el interior, los legisladores celebran la sesión formal para validar los votos de las elecciones de noviembre en las que Biden se impuso a Trump.

Ante estos disturbios, los legisladores pidieron un receso en sus debates ante el peligro de que algún manifestante violento pueda ingresar al Congreso.

Por su parte, Trump hizo un llamado a la calma desde Twitter. "Por favor, apoyen a nuestra Policía del Capitolio y a las fuerzas del orden. Ellos están verdaderamente del lado de nuestro país. ¡Mantengan la paz!", escribió el mandatario.

