Toman como rehenes a empleados de la empresa de videojuegos Ubisoft en Canadá

Montreal, Canadá.- Agentes de la policía de Canadá se desplegaron en el boulevar Saint-Laurent en Montreal luego de que se reportara una toma de rehenes en instalaciones de la compañía de videojuegos Ubisoft por parte de un grupo de sospechosos.

"Se enviaron agentes de policía al lugar para responder a una llamada recibida en el 911 Central. Policías especializados están en el lugar y están realizando controles. No se reportaron heridos ", dijo el SPVM en la red social Twitter.

De acuerdo a medios locales, los secuestradores exigían un rescate, pero aún no está claro cuántos sospechosos estaban involucrados o cuántos rehenes tomaron.

Un video captado desde un helicóptero de noticias mostraba como varios empleados habían logrado escapar hasta la azotea del edificio, donde bloquearon la puesta para protegerse de los secuestradores.

Breaking: A police operation is underway in Montreal, Canada.

Journal de Montreal is reporting that a possible hostage situation involving dozens of people is ongoing in the Ubisoft building. pic.twitter.com/qdxNRoTP3C