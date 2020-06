Canadá confirma que cierre de frontera con EUA se prolonga hasta 21 de julio

Canadá y Estados Unidos acordaron extender su acuerdo para mantener cerrada la frontera común a los viajes no esenciales hasta el 21 de julio debido a la pandemia de coronavirus.

El primer ministro canadiense Justin Trudeau dijo el martes que el acuerdo extiende el cierre por 30 días. Las restricciones fueron anunciadas el 18 de marzo y extendidas en abril y mayo.

Muchos canadienses temen una reapertura.

Los estadounidenses que regresan de Canadá y los canadienses que regresan de Estados Unidos están exentos del cierre.

Canadá envía 78% de sus exportaciones a Estados Unidos y alrededor de 18% de las exportaciones estadounidenses van a Canadá. La frontera entre Estados Unidos y Canadá es la más larga entre dos países.

