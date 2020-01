Campaña contra violencia de género muestra a mujeres líderes golpeadas

Angela Merkel, Michelle Obama y Hillary Clinton son algunas de las mujeres que aparecieron en carteles editados por el artista italiano AleXsandro Palombo, en las que se les ve con la cara golpeada a modo de una campaña contra la violencia de género.

El proyecto se llama "Solo porque soy mujer" y presenta a líderes mundiales "desfiguradas" por los golpes con el objetivo de "denunciar, crear consciencia y obtener una respuesta real de las instituciones y la política" mencionó el artista.

Debajo de cada cartel hay un texto que visibiliza de la situación de miles de mujeres en todo el planeta, de todos los niveles sociales y de todas las religiones.

"Soy víctima de violencia doméstica, me pagan menos que a otros, he sufrido mutilación, no tengo derecho a vestirme como quiero, no puedo elegir con quién casarme, fui violada", mencionan los carteles del artista que han generado gran controversia en redes sociales.