Camioneta todoterreno se lanza sobre manifestación en Nueva York

Nueva York.- Estados Unidos continúa con las manifestaciones pertenecientes al movimiento Black Lives Matter, donde se han suscitado diferentes casos de violencia, como el que sucedió recientemente en Nueva York, cuando una camioneta todoterreno atravesó en medio de una congregación.

Ya son varias semanas en las que las protestas contra la violencia racial y el abuso de autoridad no se detienen; ayer se suscitó una más en la ciudad de Nueva York, donde un grupo de personas se manifestaba cerca de Times Square.

Las personas se encontraban protestando de forma pacífica contra el racismo que se vive; sin embargo, el conductor de una camioneta todoterreno terminó conduciendo contra la manifestación.

Tonight, I marched w/ a wonderful group of people from WSQ. As we were marching peacefully thru Times Square an SUV plowed thru our bikers (our frontliners) & then our group. Luckily nobody was seriously injured ???? ?? #JUSTICE #nycprotests #NycProtest #BLM #BlackLivesMatter pic.twitter.com/Zg3suSt2SE