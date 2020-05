Camión de FedEx arrastra a un hombre que protestaba contra el racismo en St. Louis, EUA

St. Louis.- Un hombre murió la madrugada del sábado después de que lo filmaran siendo arrastrado por un camión FedEx de 18 ruedas que estaba rodeado de manifestantes en el centro de St. Louis que estaban enojados por la muerte de George Floyd.

El video del incidente que tuvo lugar cerca de North Broadway y O´Fallon Street alrededor de las 2:19 am del sábado muestra a varios manifestantes acercarse al gran camión de mensajería por paquetería.

In case y´all missed this. This just happened in St. Louis #JusticeForGeorgeFlyod pic.twitter.com/Oeav4rQxsX