California tiembla por sismo de 5.2 grados

Un sismo de magnitud 5.2 se dejó sentir la mañana de este sábado en California (EUA), a unos 427 kilómetros al norte de Los Ángeles.

De acuerdo a información del Centro Sismológico Euro-Mediterráneo (EMSC, por sus siglas en inglés), el epicento del movimiento telúrico se registró a las 07:36 hora local y se ha ubicado a una profundidad de 15 kilómetros.

Hasta el momento las autoridades estadounidenses ni han informado sobre víctimas ni de daños materiales.

Cabe mencionar que el pasado viernes, un sismo de magnitud 4.9 se registró a 17 kilómetros de la localidad de Anza, California.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M5.2 in Central California 40 min ago pic.twitter.com/yXa3DDcqCr