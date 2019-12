Buscan a responsables de colocar sombreros vaqueros a palomas en Las Vegas

En los últimos días se han visto diversas palomas con sombrero de vaquero pavoneándose en las calles de Las Vegas. Nadie sabe quién equipa a los pájaros, según publica The Washington Post.

Robert Lee, residente de la ciudad, contó a medios locales que piensa que alguien ha estado colocando los accesorios a las aves porque 'el rodeo está en la ciudad'.

Pese a que este curioso suceso ha resultado atractivo para varias personas, la organización sin fines de lucro Lofty Hopes, cuyo objetivo es la protección de las aves y otros animales, se encuentra realizando una investigación para dar con el paradero de la persona que ha colocado los sombreros en las cabezas de las palomas, ya que seguramente utilizó algún tipo de pegamento, algo que podría representar algún tipo de peligro para ellas.

Mariah Hillman, cofundadora del rescate local dijo que vio a una paloma con sombrero rojo.

"Estaba sacudiendo la cabeza, tratando de quitarse el sombrero. Definitivamente es pegamento ", le dijo a The Post sobre el adhesivo utilizado en el pájaro. "Tenemos que mudarlo, lo que llevará tiempo".

Aunque la gente ha especulado que los sombreros se originaron con un asistente del Rodeo de las Finales Nacionales, que actualmente se lleva a cabo en la ciudad, la asociación ha negado su participación, según The New York Times, y el Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas dijo que "no parece ser un asunto policial ".

Por ahora, Hillman se centra en localizar a las aves y garantizar su seguridad. Hasta ahora, ella y su hija acogieron a Cluck Norris, que luce un sombrero rojo de vaquero, y Coo-lamity James, que usa uno rosa. Otros avistadores mencionaron pájaros con gorras grises y marrones, aunque Hillman aún no los ha encontrado.

El New York Times entrevistó a un ornitólogo de la Universidad de Cornell, Charles Walcott, que se especializa en palomas. "Disfruté el video", dijo Walcott al Times. "Solo pensé que esas palomas con sombreros eran lindas".

Walcott también dijo que no está preocupado por las palomas, que actúan con bastante normalidad y no parecen estar angustiados. Los sombreros son "ciertamente lo suficientemente ligeros", dijo al Times. "A mí me parecen palomas felices. Es difícil saberlo, por supuesto, porque no nos hablarán ".