Boris Johnson se pone en aislamiento tras haber estado cerca de portador de COVID-19

Reino Unido.- El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, fue informado por el servicio de prueba y rastreo del Servicio Nacional de Salud (NHS) que debe aislarse, esto luego de haber tenido contacto de alguien que dio positivo a Covid-19.

Fue por medio de su cuenta de Twitter, que el funcionario británico dio a conocer de su aislamiento luego de la notificación que recibió sobre su contacto con una persona contagiada con el virus.

Hi folks, I´ve been instructed by our NHS Test & Trace scheme to self-isolate for two weeks, after being in contact with someone with Covid-19.



I´m in good health and have no symptoms, and will continue to lead on our response to the virus & our plans to #BuildBackBetter pic.twitter.com/yNgIme8lOz