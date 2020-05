Boris Johnson extendió el confinamiento en el Reino Unido hasta el 1 de junio

El primer ministro Boris Johnson informó que el Reino Unido permanecerá en confinamiento hasta el menos el 1 de junio, cuando podrán reabrir progresivamente escuelas primarias y comercios, según anunció este domingo al presentar un plan de desconfinamiento "condicional", sin embargo, autorizó algunas actividades.

"Sería una locura tirar por la borda lo logrado permitiendo un segundo pico" de infecciones, dijo en un mensaje televisivo para anunciar cómo pretende desmontar poco a poco el confinamiento impuesto desde el 23 de marzo.

El gobierno decidió llamar a sectores como la construcción o la manufactura a retomar el trabajo a partir del lunes. "Deberían ir a trabajar si no pueden trabajar desde casa", afirmó Johnson..

A partir del miércoles, se animará también a la gente a "hacer ejercicio exterior ilimitado", tomar el Sol, conducir a destinos alejados, incluso jugar en equipos aunque solo entre "miembros de un mismo hogar".

Por otro lado, se incrementarán las multas para quienes infrinjan las reglas, afirmó Johnson, advirtiendo que "si hay problemas no dudaremos en echar el freno" a la desescalada. Además se impondrá una cuarentena obligatoria a las personas que entren al país en avión.

En una segunda fase, "el 1 de junio como muy pronto", podrán reabrir comercios y escuelas primarias. En julio se prevé que reanuden su actividad "lugares públicos" como cafés y restaurantes que puedan respetar el distanciamiento.

Este desconfinamiento dependerá de los resultados, advirtió el primer ministro. "Si no podemos hacerlo en esas fechas, si el nivel de alerta no lo permite, simplemente esperaremos", enfatizó. El gobierno británico cambió su eslogan de "quedarse en casa" por el de "permanecer alerta".

