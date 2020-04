Boris Johnson es retirado de cuidados intensivos

En un comunicado, un portavoz de la oficina de Johnson dijo que el funcionario "fue trasladado esta tarde de cuidados intensivos de nuevo a un pabellón, donde recibirá una vigilancia estrecha durante la primera fase de su recuperación".

Johnson estuvo en cuidados intensivos después de que sus síntomas de coronavirus empeoraran. Dio positivo para el virus hace dos semanas y al principio sólo tuvo síntomas "leves".

El gobierno británico dijo el miércoles que el primer ministro mejoraba "constantemente" en el hospital St. Thomas y que ya podía sentarse en la cama. Recibió oxígeno, aunque sin intubación, desde que se agravaron sus síntomas y pasó a la UCI.

