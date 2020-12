Boris Johnson confirma que "se ha alcanzado un acuerdo" con el Brexit

Londres.- El primer ministro británico, Boris Johnson, celebró con un escueto mensaje y una fotografía suya en las redes sociales que el Reino Unido y la Unión Europea (UE) han llegado a un acuerdo para su relación pos-Brexit.

"Se ha alcanzado un acuerdo", escribió Johnson sobre una foto de él sentado en una mesa con los brazos alzados, los pulgares hacia arriba y una amplia sonrisa.

Está previsto que el primer ministro comparezca en breve ante los medios de comunicación en Downing Street, sede de la jefatura del Gobierno, para explicar los detalles del pacto.

The deal is done. pic.twitter.com/zzhvxOSeWz