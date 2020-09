Captan 'apocalíptica' bola de fuego durante incendios en Oregón

Estados Unidos.-Los voraces incendios que afectan a los estados de Oregón, Washington y California en el noroeste de Estados Unidos no dan tregua a los bomberos y ciudadanos mientras que unos luchan por controlarlos y otros tienen que ser obligadoa a huir para salvar sus vidas.

En esta semana se dieron a conocer las sorprendentes imágenes de un cielo anaranjado producto de los incendios forestales que se registran en San Francisco, digno de una película apocalíptica.

Según datos de IQAir, que mide la calidad del aire en el planeta a partir de las partículas concentradas en la atmósfera, las áreas metropolitanas de San Francisco, Portland y Seattle tenían ayer viernes el peor aire de todo el mundo.

En la escena más reciente, una impresionante bola de fuego que parece "engullit" a toda una ciudad en Oregón fue captada por una persona que circulaba por una carretera con destino a Talent.

Estás imágenes solo demuestran la gravedad de los más de 35 incendios que se presentan en Oregón y que se ha cobrado la vida de más de 20 personas, entre ellas la de un niño que murió acurrucado con su perro y su abuela al ser sorprendidos por un incendio.

Pero, lejos de calmar la situación, la gobernadora del estado, Kate Brown, manifestó que lo peor de esos "incendios sin precedentes" con "consecuencias devastadoras en todo el estado" está por venir.

Y advirtió que Oregón podría sufrir "la mayor pérdida de vidas humanas y propiedades" de su historia.

