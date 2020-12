Boeing 737 MAX vuelve a surcar los cielos después de dos años

El Boeing 737 MAX regresó a los cielos después de dos accidentes fatales en 2018 y 2019 que dejó cientos de muertos.

Una aerolínea de Brasil realizó el primer vuelo comercial de Sao Paulo a Porto Alegre, al sur de Brasil, con siete tripulantes y al 88% de su capacidad.

638 days after the #737MAX last carried paying passengers and the fleet was grounded worldwide, @VoeGOLoficial becomes the first airline to return the aircraft to commercial service with #G34104. Follow live: https://t.co/URsnSMMZga pic.twitter.com/WGDJvoPFvr