¡Bingo! Casinos reabren en Las Vegas tras cierre por Covid-19

Las Vegas.- El cierre de casinos en Nevada a causa del coronavirus ha llegado a su fin. Se repartieron cartas, rodaron los dados y las máquinas tragamonedas volvieron a emitir luces y sonidos para los primeros clientes que regresaron a apostar el jueves en Las Vegas y en todo el estado.

"Los últimos meses han presentado a nuestra ciudad un desafío sin precedentes", dijo Derek Stevens, propietario de dos casinos en el centro de Las Vegas, los cuales se vieron obligados a cerrar junto con todos los establecimientos de apuestas en marzo. "Estamos emocionados de traer a nuestros empleados de vuelta al trabajo y de dar la bienvenida a la gente a la capital mundial del entretenimiento".

Los hoteles y casinos en el centro de Las Vegas y sus alrededores fueron los primeros en reabrir sus puertas en el primer minuto de la madrugada del jueves. Horas después, la fuente del Bellagio volvió a funcionar, así como varios hoteles en la famosa franja de la ciudad The Strip.

Bellagio has opened its doors once again. Tune in as we welcome you #BacktoVegas. https://t.co/QYxmRwA8tV