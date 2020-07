Revelan que Bill Clinton estuvo en la Isla de Jeffrey Epstein con dos jovencitas

Nueva York.- Tras la decisión de la jueza Loretta Preska de hacer públicos los documentos del caso Epstein, cientos de archivos salieron a la luz, revelando que el expresidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, en alguna ocasión tomó un vuelo rumbo a la denominada "Isla de orgías", la cual era propiedad del ahora extinto pedófilo y millonario Jeffrey Epstein.

Dichos documentos establecen que el presidente número 42 de los Estados Unidos de América habría viajado a la Isla en compañía de Ghislaine Maxwell y a quienes se refirieron como "dos chicas jóvenes".

Cabe destacar que antes de que Epstein se suicidara en su celda de alta seguridad, el pedófilo había dicho en varias ocasiones que el expresidente Clinton ´Le debía favores´. Afirmación que ahora cobra un tétrico sentido con la nueva información que fue develada.

En entrevista para el diario británico The Sun, la víctima de Jeffrey Epstein Virginia Roberts Guiffre, confirmó que en numerosas ocasiones, el millonario pedófilo se jactaba de que muchas personas en las altas esferas le debían favores, incluyendo al ex presidente Bill Clinton.

Otra víctima identificada como Ghislaine Emmy, confirma haber visto a Clinton en alguna ocasión dentro de la mansión en la Isla Epstein, entonces lo vio desaparecer rumbo a la oscuridad de una habitación con dos jóvenes chicas acompañándolo. Sobre ellas se sabe solo que eran procedentes de Nueva York.

Otras declaraciones establecen que hay evidencias de que Bill Clinton usaba regularmente el avión privado de Jeffrey Epstein, el cual fue bautizado como el Lolita Express. Sin embargo, las acompañantes del ex presidente fueron documentadas en los registros como "mujeres" sin especificar la edad de las involucradas. Por el momento, no se tiene conocimiento de ningún documento que indique que existe un caso en contra de Clinton por abuso de menores.

Fragmento del checklist del avión tipo jet bautizado como Lolita Express propiedad de Jeffrey Epstein

Durante una entrevista para la televisión mientras el ahora presidente se encontraba apenas en campaña, el presentador le cuestionó al magnate sobre Bill Clinton, a lo que Donald Trump contestó lo siguiente:

