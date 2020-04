Bernie Sanders se retira de la campaña para la candidatura demócrata

El senador Bernie Sanders, quien vio cómo su otrora ventaja fuerte en las primarias demócratas se evaporaba a medida que el establishment del partido se alineaba rápidamente detrás de su rival Joe Biden, abandonó el miércoles la contienda por la candidatura presidencial de Estados Unidos, en reconocimiento de que el exvicepresidente lleva demasiada ventaja para que él tenga alguna esperanza razonable de superarlo.

El anuncio del senador de Vermont convierte a Biden en el virtual candidato demócrata que competirá con el presidente Donald Trump en las elecciones generales de noviembre.

Sanders planea hablar con sus partidarios en las próximas horas.

Today I am suspending my campaign. But while the campaign ends, the struggle for justice continues on. https://t.co/MYc7kt2b16 — Bernie Sanders (@BernieSanders) April 8, 2020

El senador de 78 años inició su campaña más reciente con dudas de si sería capaz de recuperar el apoyo de quienes hace cuatro años lo escogieron como alternativa insurgente a la elegida del establishment, Hillary Clinton. Aunque ganó 22 estados en 2016, no había garantías de que repetiría la hazaña, siendo el contendiente de mayor edad.

Sin embargo, las encuestas favorables y la fuerte recaudación de dinero _casi totalmente de pequeños donantes en línea_ acallaron las dudas. Pudo atraer a votantes jóvenes e incluso a sectores del electorado hispano, aunque no al electorado negro.

Sanders obtuvo mayorías en Iowa y Nueva Hampshire, los primeros estados en votar y una amplia victoria en Nevada, lo que aparentemente le dejaba el camino llano para ganar la candidatura demócrata mientras un amplio campo de precandidatos alternativos se hundía a su alrededor.

Sin embargo, el respaldo crucial a Biden del influyente legislador Jim Clyburn y una victoria que superó las expectativas en Carolina del Sur proyectó al exvicepresidente al primer lugar antes del llamado Supermartes, cuando ganó 10 de los 14 estados en juego. Ese día fue cuando el mayor número de estados realizaron elecciones primarias para seleccionar a los delegados a la convención nacional en las que será elegido oficialmente dl candidato presidencial.

En pocos días, los principales rivales demócratas retiraron sus postulaciones y anunciaron su respaldo a Biden. La campaña del exvicepresidente, que parecía al borde del derrumbe después de Nueva Hampshire, cobró vitalidad cuando el establishment moderado se unió para apoyarlo contra Sanders.

La semana siguiente, Biden se impuso en Michigan, Missouri, Mississippi y Idaho, resultados tan decisivos que esa noche Sanders viajó a Vermont sin siquiera hablar con la prensa.

Nuestra campaña ha ganado el debate ideológico, pero estamos perdiendo el debate sobre la elegiblidad", dijo al día siguiente.

I know Bernie well. He´s a good man, a great leader, and one of the most powerful voices for change in our country. And it´s hard to sum up his contributions to our politics in one, single tweet. So I won´t try to. https://t.co/Z6OkCDWFNm — Joe Biden (@JoeBiden) April 8, 2020

Trump también compartió su opinión en Twitter, expresando sorpresa por el anuncio de Sanders de que seguirá acumulando delegados con la meta de incluir la mayor cantidad de modificaciones en el programa de gobierno demócrata.