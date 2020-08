Cansados de las restricciones por el Covid-19; miles de personas protestan en Berlín

Berlín.- Manifestantes contrarios a las restricciones impuestas para combatir la pandemia del coronavirus se congregaron el sábado en Berlín en una marcha llamada "El fin de la pandemía: El día de la libertad".

Los asistentes silbaron y aplaudieron, con pocas mascarillas a la vista, durante la marcha que partió de la Puerta de Brandenburgo por un amplio bulevar que atraviesa el parque Tiergarten, en el centro de la capital alemana.

Los manifestantes portaron carteles caseros con lemas como "Corona, falsa alarma", "Nos obligan a llevar un bozal" y "Defensa natural en lugar de vacunación". Algunos corearon "Estamos aquí y somos ruidosos porque nos están robando nuestra libertad".

Las protestas contra las restricciones han atraído a una amplia variedad de gente, incluyendo algunos conspiracionistas y populistas de extrema derecha. En el acto del sábado participaron personas llegadas desde todo el país.

La gestión que ha hecho Alemania de la pandemia ha sido considerada ampliamente como un éxito relativo, con una tasa de fallecidos más baja que la de otras naciones. El país comenzó a aliviar la cuarentena a finales de abril, pero mantiene las normas de distanciamiento social, además de la obligatoriedad de llevar mascarilla en el transporte público y en tiendas.

