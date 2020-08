La cara de emoción de esta beluga al ser liberada es lo más tierno que verás hoy

Islandia.- Al ser liberadas por primera vez en agua marina después de mucho tiempo, pues al ser soltada en un santuario marino en Vestmannaeyjar, en Islandia, puso una tierna cara de felicidad como la de un niño en una juguetería.

Su estadía en el santuario será momentánea y es su primer paso para ser liberadas directamente en el océano, esto después de una vida en cautiverio.

Las belugas Little Grey y Little White fueron rescatadas de un centro de investigación de ballenas ruso durante el año 2011.

UPDATE ??



We can now announce the fantastic news that Little White & Little Grey are safely in the bay! They will stay in the sea sanctuary care pools for a short amount of time to acclimatise until they are ready to move out into the wider bay. https://t.co/hLS60Kj0Xe