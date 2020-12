Santa Claus infectado con Covid provoca 8 muertos y 157 contagios en asilo

BÉLGICA.- Un hogar de ancianos de Bélgica vive una tragedia navideña después de que, según informes, 18 de sus residentes murieran a causa del Covid-19 después de que un hombre disfrazado de Santa Claus los visitara e infectara a la mayoría con el virus.

El pasado 4 de diciembre el geriátrico Hemelrijck en Mol, una ciudad de la provincia de Amberes, recibió la fatídica visita del hijo de uno de los residentes que se vistió de Sinterklaas, una figura holandesa basada en San Nicolás, sin saber que estaba infectado de coronavirus y no presentaba síntomas, pero a los días comenzó con ellos y al hacerse una prueba dio positivo al virus.

El caso no terminó ahí, lamentablemente 18 residentes han muerto y 121 han capturado Covid-19, así como 36 empleados.

A Sinterklaas visit in a Flemish care home ended up being a superspreader event, infecting 59 people. I swear, 2020 feels poorly written. pic.twitter.com/YDpY3JNxQV