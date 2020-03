Bebé recién nacido da positivo a Covid-19; se convierte en el infectado más joven

Un bebé británico recién nacido contrajo el coronavirus, y se cree que el pequeño es la víctima más joven del Covid-19 que causa la pandemia y permanece en el hospital.

Se produce después de que la madre de la niña fue trasladada a un hospital de Londres días antes con sospecha de neumonía, según el informe de Sun.

El periódico informa que la madre fue analizada en el Hospital North Middlesex, Sterling Way, Londres, y su resultado positivo solo se conoció después del nacimiento de su bebé.

Se cree que el bebé se hizo la prueba poco después de nacer en el hospital.

Una fuente dijo al periódico: "Se ha aconsejado al personal en contacto con ambos pacientes que se autoaisle. Los funcionarios de salud están tratando urgentemente de descubrir las circunstancias detrás de sus infecciones".

Los médicos ahora están tratando de determinar si el bebé se infectó durante el parto o si contrajo el virus en el útero.

Según los informes, tanto la madre como el bebé están siendo tratados en dos hospitales separados y la condición de ambos pacientes no se conoce en esta etapa.

Se produce solo un día después de que se informara que un joven de 18 meses contrajo el virus en Hong Kong.

El gobierno del Reino Unido anunció el jueves que el país ha entrado en la 'fase de contención' para controlar el virus mortal, que hasta el momento se ha cobrado 11 vidas.

Actualmente hay 798 casos confirmados del virus en el Reino Unido.

¿Es común que las¬†embarazadas y los bebés contraigan el virus?

Se dice que las mujeres embarazadas y los bebés tienen un riesgo bajo de coronavirus y es probable que presenten síntomas leves. Tampoco hay pruebas de que el coronavirus pueda transmitirse a un bebé en el útero.

En su último consejo, el Royal College of Obstetricians and Gynecologists dice: "Las mujeres embarazadas no parecen estar más severamente enfermas si desarrollan coronavirus que la población general. Como este es un virus nuevo, aún no está claro cómo puede afectarlo.

"Se espera que la gran mayoría de las mujeres embarazadas experimenten solo síntomas leves o moderados de resfriado/gripe.

"No hay muertes reportadas de mujeres embarazadas por coronavirus en este momento.

"Si está embarazada, es más vulnerable a contraer infecciones que una mujer que no está embarazada. Si tiene una afección subyacente, como asma o diabetes, es posible que se sienta más mal si tiene coronavirus".

"Como este es un virus muy nuevo, apenas estamos comenzando a aprenderlo. No hay evidencia que sugiera un mayor riesgo de aborto espontáneo. Tampoco hay evidencia de que el virus pueda transmitirse a su bebé en desarrollo mientras está embarazada (esto es llamada transmisión vertical).

"Por lo tanto, se considera improbable que si tiene el virus cause anormalidades en su bebé".

Se dice que las tasas de mortalidad son más bajas para los menores de 30 años.

El Hospital North Middlesex ha sido contactado para obtener una declaración.

(Con información de Sun y Daily Star)