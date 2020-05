Barack Obama acusa: 'El racismo no puede ser normal en 2020'

ESTADOS UNIDOS.- "El racismo no puede ser normal en el 2020", expresó el expresidente de los Estados Unidos, Barack Obama en un posicionamiento en su cuenta de Twitter ante la muerte de George Floyd a manos de un policía que lo tenía sometido en el piso.

En este sentido dijo compartir la angustia de millones de personas por este acto, toda vez que consideró que recaerá en los funcionarios de Minnesota asegurar que las circunstancias que rodean la muerte de Floyd sea investigadas y se haga justica.

Cabe señalar que este viernes se dio a conocer la detención del policía involucrado, el cual ya tenía antecedentes de violencia.

My statement on the death of George Floyd: pic.twitter.com/Hg1k9JHT6R