Babuino huye tras 'descubrir' que le realizarían la vasectomía

¡Patitas pa'que las quiero! Tal parece que un 'astuto' babuino 'se enteró' que sería sometido a una vasectomía que prefirió salir huyendo de un centro médico en Australia.

El temeroso babuino era transportado con otros dos ejemplares hembras al Hospital Royal Prince Alfred en Sydney cuando se soltaron y comenzaron a correr por el estacionamiento.

Algunos de los presentes en el lugar comenzaron a grabar cuando el babuino macho escapó con sus 'dos esposas'.

The baboons have been spotted! Details shortly on #9News. #BaboonWatch #SydneyBaboons



?? - Michael Tran pic.twitter.com/Ww7uqc6n2R