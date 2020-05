Avioneta cae cerca de centro comercial en Florida; un muerto

ESTADOS UNIDOS.- Una avioneta con tres personas en su interior se estrelló este martes por la mañana cerca de una plaza comercial y el aeropuerto North Perry, en Miramar, estado de Florida, EUA. Uno murió, otro está gravemente herido y el restante se encuentra atrapado.

El hecho ocurrió alrededor de las 09:00 horas en la intersección de Pembroke Road y Hiatus Road. El Departamento de Bomberos de Pembroke Pines también envió a rescatistas a la zona, informaron la Policía de Pembroke Pines y la Policía de Miramar en sus redes sociales.

