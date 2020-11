Boeing 737 golpea y atropella a un oso al aterrizar en aeropuerto

Yakutat, Alaska.- Un avión impactó fuertemente contra un oso y atropelló a un oso que cruzaba la pista de aterrizaje el sábado por la noche, matando al animal y causando daños al avión, dijeron las autoridades de Alaska.

De acuerdo con los reportes, se trataba de una osa adulta que cruzaba la pista junto a su cachorro de aproximadamente dos años y que resultó ileso.

El cuerpo del animal que fallecido tras impactar contra uno de los motores del Boeing 737-700, de la aerolínea Alaska Airlines, fue localizado a seis metros del centro de la pista y será el Departamento de Pesca y Caza de Alaska quien se haga cargo de sus restos.

BEAR-strike on the runway in Yakutat. Yesterday afternoon at 5:30pm (11/14/2020), Alaska Airlines flight #66 (737-700, N615AS) hit a bear while landing. Passengers and crew are OK. #AvGeek #Alaska #aviation #Accidents #Airport #CockpitChatter pic.twitter.com/Eu2feTcrn3